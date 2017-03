Inge Andersen ferdig i Norges idrettsforbund

Det melder NIF i en pressemelding mandag kveld. Der kommer det frem at Idrettsforbundet har bedt ham om å slutte.

I forkant av avgjørelsen mandag, hadde idrettsstyret og generalsekretæren brukt tid på å evaluere hva som vil være best for Idrettsforbundet på lang sikt. Idrettspresident Tom Tvedt sier idrettsstyret mener tiden er inne for å slippe til nye krefter.

– Vi har vært gjennom en prosess der det har vært stor respekt mellom idrettsstyret og generalsekretæren. Det er med varmt hjerte jeg nå forlater toppstillingen i Norges idrettsforbund. Jeg har hatt 13 fantastiske år der, og har fått være med på en flott utvikling av norsk idrett og en organisasjon som står solid sportslig, økonomisk og organisatorisk, sier Andersen til Aftenposten.

Vemodig

Andersen har vært generalsekretær i idrettsforbundet siden 2004, og legger ikke skjul på at det er med vemod han forlater stillingen. Han sier også at det ikke er noen vonde følelser mellom partene, selv om han ble anmodet om å gå.

– Nei, jeg har hatt 13 flotte år i idrettsforbundet. Dette har vært en modningsprosess for meg, og jeg gleder meg nå til å se fremover. Nå begynner et nytt kapittel. Jeg føler meg privilegert som har kunnet holde på med dette så lenge jeg har gjort, fortsetter Andersen.

- Norges idrettsforbund står bunnsolid, og den norske idrettsmodellen er en hele verden ser til. Og den har en lys fremtid, sier han.

Får etterlønn

Andersen har sin siste arbeidsdag i forbundet 31. mars. Ifølge NRK løses det ut en sluttavtale som gjør at han får etterlønn i inntil ett år. Ifølge kanalen tilsvarer dette 2,2 millioner kroner.

Assisterende generalsekretær Øystein Dale rykker opp som konstituert generalsekretær.

– Idrettsstyret vil bruke nødvendig tid på å finne ny generalsekretær i Idrettsforbundet. Inntil denne personen er på plass, er den daglige ledelsen i Idrettsforbundet i trygge hender, sier Tvedt.

Han legger til:

– Dialogen om avviklingen av ansettelsesforholdet har foregått i en god atmosfære, sier Tvedt.

Handler ikke om lederstil

Tom Tvedt sier til NRK at det ikke er noen konkrete hendelser som er årsaken til at Andersens tid som generalsekretær nå er over.

– Nei, det er det ikke. Det som er viktig å si er at vi skal utvikle norsk idrett. Vi er glade vi har hatt Inge, men nå går vi videre for å rette fokuset fremover, sier han.

På spørsmål om det er lederstilen som er årsaken, svarer han følgende:

– Nei, det er det ikke. Men det er klart igjen at vi må bringe idretten fremover. Vi skilles som venner, og så er det opp til oss og idrettsstyret, sammen med Idretts-Norge, å utvikle oss fremover.