– Den siste uken har viruset Wannacry forårsaket store skader verden over. Er faren over nå?

– Den varianten av viruset er vi ferdig med. All oppmerksomheten har sammen med antivirusprogrammer og oppdatert programvare ført til at spredningen har stanset. Viruset manglet finesser. Det kunne gått mye verre. Men hackerne utvikler virusene sine, og kommer stadig med nye varianter. Forhåpentligvis har dette vært en vekker for mange.