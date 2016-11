– Bowie, Prince og Cohen var fantastiske kunstnere og store helter, men dette er livets gang. Vi blir født. Vi dør. Det skjer hele tiden. Musikken deres vil alltid være her. Og nå kommer det opp nye musikere som skal dø om 40–50 år etter først å ha bidratt til å gjøe verden til et bedre sted, sier Audun Molde, førstelektor og programansvarlig på Westerdals Oslos avdeling for kunstfag og populærmusikk og forfatter av boken WOW! Populærmusikkens historie.

