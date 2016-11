- Har du et optimalt brødbaketips?

– Ja! Still temperaturen for høyt og kast litt vann inn i ovnen i det du skyver brødet inn. Hvis du skal bake brød på 230 grader, må du stille ovnen på maks før du skyver det inn, hvis ikke mister du for mye varme når du åpner ovnen og brødet begynner å steke på lavere temperatur, sier Twang.