Aftenpostens video fra Manglerudhjemmet i Oslo denne uken har vakt oppsikt og er en hit på sosiale medier. Den viser historien om et sykehjem som er forvandlet fra en nitrist institusjonspreget bygning til et hyggelig sted med fotballpub, spa, restaurant og butikk. Et sted der de gamle og deres pårørende trives.

– Folk flest blir så innmari glade når de hører at gamle og syke folk har det bra. Burde ikke det være en selvfølge?