Få vet bedre enn Eskil Skjeldal hvor altoppslukende tro kan være. Særlig husker han ett møte han hadde som prest, for flere år siden, da han ennå ikke hadde mistet sitt livs to store kjærligheter: Synnøve og Gud.

De hadde flyttet til Lofoten i 2006, to ferdigutdannede teologer som kastet seg ut i et nordnorsk eventyr. Hun fikk jobb som prest først, og snart fikk han vikariater. Som prestevikar gled han inn i menighetens ukentlige rytme: Gudstjenester, andakt for sykehjemsbeboere, undervisning for konfirmanter, iblandet de dåpene og begravelsene som måtte dukke opp. Hullene i timeplanen fylte han gjerne med hjemmebesøk, oftest til gamle enker.