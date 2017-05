– «Faen, så fett», sa du da du tidligere denne uken fikk LOs likestillingspris. Hvorfor var det så fett å få den?

– Egentlig hadde jeg skrevet en refse-tale til LO. Men så ble jeg så rørt av talen før meg, og da jeg kom på scenen, visste jeg ikke hva jeg skulle si, jeg kunne liksom ikke gå rett på. Jeg har alltid følt at LO har gjort saker som handler om minoritetsjenter til noe eksotisk, i stedet for å bare tenke at det handler om kvinnekamp. Så det var litt fett å kunne være veldig uenige, men samtidig føle at man har kommet et hakk videre, at vi er blitt enige om the basics.