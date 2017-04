– Før landsmøtet til KrF denne uken snakket din mann om hvor vrien tidsklemma er. Hva vil det si?

– Med barn nummer to ble både logistikken og det med søvn mer krevende. Første gang gikk jeg tilbake i full jobb da Knut Arild hadde pappaperm, men det var ikke det beste. Nå har jeg hatt ulønnet permisjon siden andremann begynte i barnehagen for et halvt år siden. Det er vanskelig for Knut Arild å jobbe mindre og jeg har større ønske om å være hjemme. Da kan jeg gi barna kortere barnehagedager og mer ro.