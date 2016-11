Det er jubileum. Nå i november er det 150 år siden forfatteren Sigbjørn Obstfelder ble født i Stavanger. Jeg har annonsert at jeg vil bruke denne faste spalten til et alfabet for sammensatte følelser. Nå er det altså O for Obstfelder-følelsen.

Mange nordmenns forhold til Sigbjørn Obstfelder begynte, og stanset kanskje der, med et møte i norsktimen med noen fortvilte verselinjer i et dikt fra 1893: «Jeg ser, jeg ser .../ Jeg er vist kommet paa en feil klode! / Her er saa underligt ...» Dette er et norsk urdikt om den nye moderne følelsen: nervøsiteten. En slik obstfeldersk følelse kan oppleves som katastrofal. Det betyr å være frakoblet i stedet for påkoblet. Dikteren er blant menneskene, han ser og ser på dem, men han er utenfor. Å være midt blant mennesker er ikke det samme som å kjenne fellesskapet, eller en dypere kontakt. Det er som selve nærkontaktevnen er skadet.