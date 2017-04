Alltid kjeft å få

Rester av påskesol skinner over Oslo. Fra Islamsk Råds luftige, nye kontorer har generalsekretær Mehtab Afsar utsikt ned på Fyrstikktorget, åsted for fyrstikkarbeiderstreiken i 1889. Da kvinnene som jobbet her, la ned arbeidet i protest mot lav lønn og helseskadelige arbeidsforhold, var det et historisk steg både for kvinne- og arbeiderkampen. Nå er fyrstikkproduksjonen borte, men igjen har det blusset opp strid. Mellom de moderne glassveggene i annen etasje er det nemlig ett sted hvor solstrålene ikke slipper inn – bak hodeplagget til kvinnen i det innerste kontoret.

Vi så henne nettopp, den omstridte Leyla Hasic, administrasjonskonsulent. Mens hun jobber foran PC-en der inne, forsøker Afsar å rydde i rabalderet etter at Islamsk Råd brukte ekstrabevilgningen fra Kulturdepartementet til å ansette en medarbeider som skjuler ansiktet bak en nikab. Kvinnekamp og arbeiderrettigheter er ikke lenger to sider av samme sak her på Fyrstikktorget.