I et nakent rom innerst i et kontorlandskap på Sagene i Oslo står en safe. I safen ligger en brun, forseglet konvolutt. Innholdet – et brev - er skrevet av en mann før han døde. Det har ligget her i 557 dager. Ingen vet hva det står i brevet. Men det kan være en verdenssensasjon.

Dette vet den 193 cm høye mannen med det store, hvite smilet og den lett vaggende gangen. Men akkurat nå virker han likegyldig. Han tygger på en pære og kveler en gjesp. Så samler han seg, kremter og klasker safe-nøkkelen i håndflaten.