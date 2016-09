Det har sine negative sider, sjølvsagt. Det blir nok veldig mykje laks og tomprat. Men det som må vere fint med å vere konge, er at du blir møtt med ein velvilje som ikkje så mange andre opplever.

For eit par dagar sidan heldt kongen ein tale under ein hagefest på Slottet, ein fin liten tale om at Norge og nordmenn er mykje forskjellig rart, og at det i grunnen er bra. Ikkje oppsiktsvekkande saker, men ganske sympatisk. Talen har blitt delt og hylla av stort sett alle som har internett, og har gitt ein retorikkekspert lyst til å danse.