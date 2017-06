Eirik Sæther Family Friendly Kunstnernes Hus/ UKS 19. mai–18. juni.

Hva er egentlig et hjem? Hva får oss til å føle oss hjemme – og omvendt: hva er det som gjør oss fremmedgjort når vi faktisk er hjemme? Ikke alltid like lett å svare på dette, ikke sant? Eirik Sæthers utstilling – hvor et hjem er forsøkt gjenskapt – kretser rundt dette grunnleggende spørsmålet – og er et spenstig sted å tenke over hva et hjem er. Vi støter på velkjente elementer fra ethvert hjem, men alt er vridd litt på, slik at det virker underlig, mildt ugjenkjennelig. Noen ganger er skrekkfilm mer nærliggende enn hjemmehyggen.