– Jeg elsker å høre Margaret Atwood snakke. Jeg leste The Handmaid’s Tale for ti år siden, og siden har jeg pløyd igjennom de andre bøkene hennes. Hun er genial, slår Sara Quiroz fast.

30-åringen er en av dem som har tatt turen til kongressen BookCon i New York, der Atwood er en av æresgjestene. Sammen med Bruce Miller, sjefprodusent og manusforfatter for TV-serien The Handmaid’s Tale, er hun invitert for å snakke om den, sitt forfatterskap og alt annet som måtte falle henne inn.