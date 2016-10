Rå festkultur. Uhemmet seksuell eksperimentering. Det er hva overskriftene sier, likevel spruter det ikke akkurat villskap av merkelappene på dagens unge: Generasjon Prestasjon, Generasjon Lydig og Alvor og Flink.

Så er de for flinke eller for gærne? Det er i alle fall mye å bekymre seg for: kroppspress og karakterpress, sexpress og treningspress, motepress, presspress… Å være ung låter nesten farlig, eller som en diagnose.