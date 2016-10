Flyene kommer ustanselig inn i lav høyde over grantoppene i den mørke skogteigen. Det uhyggelige retterstedet ligger like nord for flyplassen, mellom innflyvningstraseene til østre og vestre rullebane.

Inne mellom trestammene er 18 massegraver markert med lave steinkors, 16 på østsiden og to på vestsiden av stridsvognskytebanen som tyskerne anla i tilknytning til Trandum militærleir.