Jeg takker A-magasinet for invitasjonen til spalten Siste ord. En fast spalte er alvor. Jeg ønsker at disse jevnlige bidragene skal være mer enn hastige tastetrykk om siste anfall og innfall rett før deadline. Jeg lette etter en samlende idé. Jeg bestemte meg for å begynne på et Alfabet for sammensatte følelser.

I denne aller første spalten begynner jeg ikke med A, men med E. Det er E for Ekko. Ekko er jo ingen følelse. Hun er en nymfe i en klassisk gresk myte. Myten om Narcissus og Ekko er best gjenfortalt av romeren Ovid. På fem poetiske sider gir han oss fortellinger som kan være presise og brutale metaforer for to forskjellige versjoner av den utrygge selvfølelsen, henholdsvis hans og hennes.