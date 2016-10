Det er september 1887, og 23 år gamle Nellie Bly står foran speilet på rommet sitt i et hybelhus i New York og skjærer grimaser. Det er natt, og hun stirrer med vidåpne øyne inn i speilet, svetten renner nedover ryggen.

Hun har nettopp fått jobb i Joseph Pulitzers avis New York World etter å ha gått blakk rundt i gatene i fire måneder. Redaktør John Cockerill utfordrer henne til å skrive en artikkel om et av New Yorks mentalsykehus, og den unge journalisten tar utfordringen på strak arm.