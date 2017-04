Den italienske restauranteieren skiller svenske og norske gjester på hvor dyr vin de kjøper

Svigermor står for matlagingen, kona for serveringen, restauranteieren og baroloen for stemningen - og norsk black metal for at politiet kommer på døren.

Alessio Cighetti ser på seg selv som livsnyter og beskytter av italiensk tradisjonsrik mat. Han og familien driver den lille vinkjelleren og restauranten Vinoteca Centro Storico, i landsbyen Serralunga d´Alba i Piemonte. Det startet for snart tyve år siden, med drømmen om en egen restaurant og vinkjeller.