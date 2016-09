Denne spionserien ser vi gjerne på NRK

Vi lever i vanskelige tider, og ingen steder i Vesten er situasjonen mer spent enn i Frankrike. I slike tider kunne vi tilgitt franskmannen å koble av fra terrorjakt og nyhetsflash på telefonen, noe mange av mine venner her i Marseille gjør. Til tross for – eller på grunn av – dette har den ultrarealistiske spionserien Le Bureau des légendes truffet en nerve hos franske TV-seere. De vil forstå, hvem det er som hater dem, hvem det er som sørger for at de sover trygt om nettene.

Le bureau (Kontoret) er den hemmeligste delen av DSGE – det franske motstykket til CIA, MI6 og Mossad, der de hemmelige agentene tilbringer årevis i farlige områder under falskt dekke, såkalte legender.