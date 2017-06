Det var en godt planlagt helgeutflukt. Flybilletter. Hotellrom. Middagsavtaler. Knausgårds Munch-utstilling. Kanskje Tusenfryd også. Midtveis i uken ombestemte venneparet fra nord seg.

Ikke snakk om at de skulle til Oslo mens høytrykket veltet inn med varm vind fra sørøst. Når slikt skjer på en plett av jorden som måtte langt ut i juni for å få over 20 varmegrader for første gang, er det bare å gripe dagen. Og tviholde mens midnattssolen skinner.