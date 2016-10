Her er noen aktiviteter for ektepar som vil kose seg sammen: Se en film. Melde seg på salsakurs. Ta en langweekend i København. Hacke seg inn i et toppmoderne skytevåpen.

Det siste gjelder muligens bare for Runa Sandvik og ektemannen Michael Auger. De møttes på en hacker-konferanse i New York. Auger visste at hans norske kone var fascinert av erkeamerikanske fenomener, så sommeren 2014, da paret bodde i Washington DC, tok han med seg Sandvik på en våpenmesse. Mens de to trasket gjennom havet av kuler og pistoler, kom de over en skarpskytter-rifle som kunne kobles til internett og delvis styres gjennom en app. Betydde det at den kunne...? Fristelsen ble for stor. De kjøpte en.