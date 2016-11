Til og med vi som jobber med å skrive om TV-serier, blir svimle av å forsøke å holde oversikten over hva som kan sees hvor og når. Nye serier fyller serverplass hos strømmetjenestene og tar plass i tittekalenderen, og gamle favoritter forsvinner før du rekker å si «skulle ønske jeg hadde DVD-boksen». Så her er et hastetips når du trenger en serie fremover mot jul: Den moderne klassikeren Justified forsvinner fra TV 2 Sumo 31. desember, så det er bare å sette i gang.