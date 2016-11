Jeg kjenner jeg er litt nervøs, men heldigvis har jeg med meg en gatesmart kompis som har gjort dette før. Foran oss står en velkledd fyr med en rikholdig veske og trikser og fikser med små, svarte klumper pakket i små bokser. Klumpene lukter eksotisk og henførende, og plutselig er jeg et par tusen kroner fattigere. Jeg skynder meg hjem for å prøve greiene. Og det virker. Det virker bedre enn noe annet jeg har forsøkt før.

Dette kunne ha vært en beskrivelse av handel med helt andre substanser, men teksten dreier seg om mitt første møte med trøffelhandel i Italia. Jeg var heldig, for i all handel med varer av høy verdi er sjansene store for å bli lurt.