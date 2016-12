Når året skal liste- og loggføres, oppsummeres og avrundes, er det noen saker som stikker seg ut. De har vekket uvanlig engasjement, og dere lesere har slukt dem med stor appetitt.

Disse ti artiklene fra A-magasinet har definert 2016, og er blant de sakene flest av abonnentene har brukt mest tid på å lese.

Skriv inn adressen din og se hvem du er

Svært mange ville sjekke om de havnet i «riktig» bås. Det norske folk kan nemlig deles inn i 44 grupper, i hvert fall ifølge et analysefirma, og vår søkbare database gir deg svar på om du er kulturelite, takeaway og nettbingo-segmentet eller kanskje på formuetoppen.

Har du ikke sjekket din adresse, kan du gjøre det her.

Rinnanbandens private skriblerier

Totalt 30 medlemmer av Rinnanbanden ble stilt for retten i 1946 under landssvikoppgjøret. Flere smilte og lo, men nå avsløres en annen historie. Rett før flere av de tiltalte fikk dødsdom, skriblet de ned sine innerste følelser på nummerlapper.

«Mamma jeg er så redd for å dø»

To ganger går morderen rett over klippen der Astrid skjuler seg på Utøya. «Jeg lever ennå», sender hun til mamma. SMS-ene som ble sendt den 22. juli for fem år siden, er nå hentet tilbake til øya.

«Nordmenn er blitt vant til mye oppmerksomhet og applaus»

Han mener nordmenn er blitt som bortskjemte enebarn, tar pillene fra pasientene og nekter dem sykmelding. Det er lenge siden Jørgen Skavlan var Norges mest populære fastlege.

Les det kontroversielle intervjuet med «kjendislege» Skavlan.

Donald Trumps «hvite søppel»

Suzie Flaherty er en hvit, blond amerikansk forstadsfrue. Likevel har hun møtt fordommer hele livet. En hel verden prøver å forstå hvorfor den hvite arbeiderklassen i USA gjør opprør.

Suzie er et av svarene på hvordan Trump vant valget.

Han ble far mot sin vilje

En novemberkveld for noen år siden møter danske Jon en ung utenlandsk turist på byen i København. De flørter. Hun blir med ham hjem. De har sex.

Da daten ble gravid etter åtte timers bekjentskap hadde Jon ingenting han skulle sagt.

Gunhilda Smelhus fremsynthet

For 50 år siden forutså en 92 år gammel kvinne flyktningstrømmen som nå velter inn over Europa. I dag er bondekonas ord kjent som «Valdresprofetien» i flere kristne kretser.

Er det hele en røverhistorie? Eller et varsel fra Gud?

«Melk er laget for kalver – ikke mennesker»

– Melk er jo ikke sunt! Jeg mener vi blir hjernevasket til å tro at man ikke klarer seg uten melk. Det er bullshit, er blant Terje Håkonsens standpunkter på kjøkkenet.

Bli med inn på snowboardlegendens kjøkken.

Har moderne dating ødelagt kjærligheten?

Single Christine (24) har datet mer enn 100 menn: «Det er som om jeg har brukt opp følelsene. Det er bare tomt.» Hun jakter på kjærligheten. På mannen i sitt liv. Og aldri har det vært lettere å komme i kontakt med partnere.

Mia klarte det alle drømmer om

Mia Aale (28) var så tykk at hun ikke klarte å ta på seg sokkene. Så skjønte hun at hun måtte ta ansvar. Hun døpte prosjektet sitt «Fettschnella» og avlyste slankeoperasjonen hun hadde fått innvilget.