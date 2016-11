Dollhouse: Vintage Chanel vs. Nasty old clutch – et valg ikke akkurat fra øverste hylle

Se for deg at du skal ut og SHOPPE ny veske. Du har to valg, enten gå for...

1: … en feminin, nokså kjedelig VINTAGEVARIANT fra Chanel som MINNER OM en du har hatt før (bare noe mindre maskulin i formen). Vesken har blått, diskret fôr (med STORE HULL som gjør at ting, være seg eposter, halspastiller eller lignende PLUTSELIG kan forsvinne). Dobbel bunn, men likevel GODT MED PLASS både til menskopp, ekstranøkkel, VIPkort, angrepille, pepperspray, liten mohairponcho (hvis det skulle bli kjølig) eller varme UGGS så du slipper å vakle hjem i pumps. DOG UTEN SIGAR-ETUI. (Av forskjellige grunner utelatt på denne utgaven.)