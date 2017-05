– Jeg er nok et systemmenneske som liker å ha ting i orden.

Dronning Sonjas egenvurdering kommer ikke overraskende. At hun er opptatt av struktur, ligger i en dronnings natur, på et vis. Samtidig er det noe som forstyrrer dette bildet. For midt i et liv der det meste er styrt etter klokken, dyrker dronningen samtidskunsten. Et formspråk der improvisasjon og søken er nøkkelord.