Vårvinden ytterst på Fornebu er iskald. Ingen nyter utsikten fra den gedigne takterrassen til leiligheten som inntil i år var Obos’ dyreste. Det skapte overskrifter da herligheten ble solgt for 21 millioner kroner. Obos og kakseleiligheter har liksom ikke vært det opplagte ordparet.

Men Daniel K. Siraj, direktør for Norges største boligbygger, skotter med et bredt smil opp på luksusboligen og kan fortelle at rekorden er grundig slått. En kilometer lenger inn på halvøya i Bærum solgte Obos tidligere i vinter to andre toppleiligheter for 25 og 26 millioner.