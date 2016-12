Den eldre mannen sitter helt stille, blikket er festet et sted på veggen, over den oppredde sengen. Utenfor, i korridoren, henger heklede julenisser og røde engler, og snart skal det serveres panert fisk med remuladesaus. Men mannen på rommet i en av de øverste etasjene på Sofienberghjemmet trives best her, alene inne på rommet.

Utenfor døren til rommet hans står Kristine Thomassen med en ukulele under armen. I snart fire år har musikkviteren og sopranen jobbet som kultur- og frivillighetsleder ved sykehjemmet som drives av Kirkens Bymisjon. Noe av det fineste hun vet er å holde julekonserter på enerom. Det er som hun ikke kan vente, for hun vet akkurat hva som snart kommer til å skje.