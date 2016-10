Harvest Skalljakkeredaksjon har gjennomført nok en test. Denne gangen har vi spesialimportert en jakke fra The Fashion Streets of Copenhagen, et samarbeid mellom en amerikansk produsent og en italiensk klesbutikk. Vi skal se hva som skjer når urban mote møter teknisk turtøy.

Først det tekniske: Vi er litt usikker på hvilke kvaliteter denne jakken har. Men den er lett og romslig, akkurat som de fleste andre skalljakker. Dessuten har den veldig store lommer. Det liker vi!