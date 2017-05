Hvor motet kom fra, vet hun ikke, men da hun sto opp om morgenen, begynte hun bare å skrive.

Dette er langt utenfor min komfortsone, tenkte hun. Et brev til Erna Solberg? Hun, som knapt hadde holdt en tale i hele sitt liv. Cathrine Nordstrand så for seg to alternativer: Ingen reaksjoner overhodet. Eller mye styr.