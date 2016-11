Nasjonalpark. Det er stempelet vi setter på noen av de mest verdifulle naturområdene vi har. På arealer hvor naturen har fått og skal få utvikle seg mer eller mindre fritt fra menneskelig påvirkning. Og som vi kan reise til – og nesten forvente store naturopplevelser.

I hvert fall er det slik nasjonalparkene beskrives. Av miljøvernere og i turistbrosjyrer. Ofte med så rosende superlativer («majestetisk», «eventyrlig», «spektakulært», etc.) at man kan mistenke folk for å overdrive.