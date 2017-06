Har du holdt et halvt øye på kostholdsforskningen de siste årene? Da er det ikke rart om du er forvirret. Melk øker risikoen for magekreft den ene uken. Den neste senker samme matvare risikoen for samme type kreft.

Med tusenvis av matvarer og tusenvis av studier, blir det fort helt umulig å vite hva du bør spise og ikke. Og dessuten er jo mat en viktig del av kosen i livet, er det ikke?