Oslo, 1990-tallet: To gutter prøver på hver sin kant å finne seg til rette i det norske samfunnet. Den eldste, Arslan, bor på Grünerløkka. Adel er fem år yngre og vokser opp på Mortensrud. Begge har foreldre fra Pakistan, muslimsk tro og lidenskap for fotball. De kjenner ikke hverandre, men har et uvanlig skjebnefellesskap i vente.

Eldstemann tar navnet Ubaydullah Hussain og blir en landskjent islamist. Yngstemann, Adel Khan Farooq (25), er journalisten som setter seg i bilen med ekstremisten og lar kamera gå.