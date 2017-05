Sinnene våre har et visst slektskap med fallskjermer. De virker best når de er åpne. I denne spaltens Alfabet for sammensatte følelser, har jeg i dag kommet til bokstaven Å. Det er Å for Åpenhet. Det kjennes umiddelbart som et godord. Det oppleves som lyst, lett, klokt og opplysende, og står i kontrast til de dumme mørke. Det gjelder især psykisk lidelse.

Den gode åpenheten handler ofte om motet til å overskride sin egen skamfølelse. Det er viktig for en selv. Slik kan man også være et forbilde for andre. Våger én, våger flere. Åpenheten kommer stort sett med en fortelling. Den kan være god å lene seg mot for andre. Kanskje man finner noe å kjenne seg igjen i. Vi er ensomme, skrev den kloke og sure filosofen Schopenhauer, men mindre ensomme når vi er fellow sufferers. Når åpenhet blir til en væremåte mellom mennesker, en stil eller til og med en slags dyd, kan den bidra til kunnskap. Når vi deler, tenker høyt og responderer, kan vi nettopp lære noe om hvordan sinn virker, og virker på hverandre.