Gåing er så dagligdags at det ikke blir regnet som trening. Det er gåingens velsignelse.

Å gå er en nødvendig del av livet, en triviell handling som har til hensikt å forflytte kroppen fra ett sted til et annet, ut med søppelet, bort til komfyren, ned en trapp, opp en trapp, over til naboen og tilbake igjen. Siden gåing er så dagligdags, blir det ikke regnet som trening. Dette er gåingens velsignelse. Når du går, trenger du hverken tights eller pannebånd eller de pussige båndene som løpere nå fester rundt overarmen og som har en lomme de kan putte telefonen i. Som om den var en hjertestarter eller en pepperspray, og de løp gjennom Baltimores mest belastede bydeler. Det finnes fire nyanser av gåing (hvis vi ser bort fra kappgang, og det gjør vi).

Å gå er den praktiske varianten, vi går fra ett sted til et annet fordi vi har noe å utrette, og selve gåingen er et middel for å komme frem. Gåeren tenker ikke på viktige ting, men lar tanke fly og finne sine egne, pussige veier.