Å kjøre tog i timevis er noe av det beste som finnes. Du kan dumpe ned i en stol, la deg føre gjennom duvende landskap, duppe av litt, fordype deg i en bok.

Denne uken kjørte jeg tog fra Oslo til Voss. Jeg valgte komfort-vogn, og skal innrømme at en av grunnene til at jeg betaler 90 kroner ekstra, er for å komme meg et godt stykke fra familievognen.