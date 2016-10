Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Jeg er en attraktiv, single kvinne i midten av 30-årene som sliter med å forstå meg på menn. De siste årene har jeg mer eller mindre aktivt vært på utkikk etter en ny partner, etter at et nesten ti år langt samboerskap tok slutt. Men etter en lang rekke dater og noen få kortvarige forhold er jeg fortsatt singel. Det har ikke manglet på tilbud, men det er alltid et eller annet som ikke stemmer.