Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Etter flere års godt og lykkelig samliv uten barn, meldte den biologiske klokken seg med full kraft for en tid siden, og vi ble enige om å få barn. En måned etter at jeg sluttet med p-pille, var jeg gravid. Men jeg var kanskje ikke helt klar for graviditeten – mentalt sett, så jeg syntes det meste var et herk. Jeg var slapp og tiltaksløs, og veldig hormonell. Ble lei meg for den minste ting, kjeftet og smelte, og gikk i det hele tatt inn i noen mønstre jeg kjenner fra min egen oppvekstfamilie, men som jeg ikke liker.