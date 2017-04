Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Jeg har hatt et forhold på si i snart to år til en kvinne som er en god del yngre enn meg, og dette forholdet volder meg stadig større kvaler. På den ene siden er jeg sterkt tiltrukket av henne, og vi har det fantastisk flott sammen – på alle måter, når vi først er sammen. På den andre siden har jeg konstant dårlig samvittighet for at jeg lyver og bedrar min kone. Og jeg er hele tiden engstelig for at hun skal oppdage forholdet, og for hva som vil skje da.