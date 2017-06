Vårt yngste barn – en nydelig liten jente på snart fire år, er ikke helt som andre barn. Hun har ennå ikke begynt å snakke skikkelig og utvikler seg generelt langsommere enn det som er vanlig på de fleste områder. Hun har også en del fysiske begrensninger, og hun blir lett syk.

Til tross for en rekke tester og utredninger har vi foreløpig ikke fått noe endelig forklaringer eller diagnoser å forholde oss til. Men fagfolkene mener at hun etter all sannsynlighet har en medfødt utviklingsforstyrrelse, uten at de kan si så mye mer om hva det betyr eller innebærer.