Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken.

Jeg har et ønske om at dere setter søkelys på et tema som er lite debattert i mediene, nemlig å miste et barn, ikke på grunn av dødsfall, men på grunn av fiendskap. Jeg vet om flere familier som er splittet på grunn av at voksne barn har tatt avstand fra sine foreldre og ikke lar sine barn få treffe besteforeldrene.