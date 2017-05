Frode Thuen: Det snakkes for lite om hvor uheldig skilsmisse er for barna

Jeg leser ofte dine spalter om samliv/familie, da stoffet er interessant og opptar de fleste av oss. Fint at det finnes et slikt forum. Når det gjelder ditt svar til tenåringsmoren som har et hjertesukk om en datter som er sint, sur, osv. (i uke 18), så kommer det frem at foreldrene er skilt. Dette grunnleggende familieproblemet unngås fullstendig både av deg og moren. Antagelig fordi det er så «vanlig» å være skilt(?).

Skilsmisse er en stor påkjenning for de fleste barn, men av «hensyn til de voksne» snakkes dette altfor lite om. De voksne er rollemodeller for barna sine. Så lenge de ikke har lært/taklet å leve sammen, hvordan kan en forvente at barna skal kunne det? Det er faktisk ganske urimelig, siden vi hele tiden er «våre foreldres elever».