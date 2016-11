Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Jeg er en ung kvinne i begynnelsen av 30-årene som nylig har truffet en flott mann som jeg virkelig ønsker å satse på. Han er også tydelig på at han ser for seg at vi etter hvert flytter sammen og etablerer oss som samboere. Så egentlig burde jeg ikke trenge å skrive et innlegg til denne spalten.