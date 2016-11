Kjærligheten er fantastisk, men også noe av det mest smertefulle i livet. Roten til ulykkene er ofte den andre kvinnen: Myteomspunnet og skambelagt. Ofte betegnet som en kynisk og beregnende lykkejeger. Men hun er også et helt alminnelig menneske som ikke greier å stå imot en følelsesstorm. En kvinne som også kan ha høye moralske og etiske normer.

Jeg er den andre kvinnen. En tilårskommen kvinne på 60 år, som plutselig treffer en ungdomskjæreste fra 32 år tilbake. Han er godt gift og vi snakker sammen som om vi har snakket hele livet. To slitne sjeler som tar imot hverandre i et brusende favntak – som fornemmer en sensommer-sødme. Noen måneder lever vi i en tilstand preget av fortvilelse, egenfordømmelse og skamfølelse, parallelt med en ekstase og samhørighet og et begjær vi knapt tidligere har kjent på.