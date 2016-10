Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Min mann kan være utrolig vrang og sta. Særlig når vi krangler. Da blir han så egenrådig og retthaversk at det er umulig å diskutere med ham. Sånn har det vært i alle år, og derfor sliter jeg med å tro på at han kan forandre seg. Samtidig går det meg på nervene og sliter meg helt ut! Så jeg trenger virkelig å tro på at han kan lære seg å diskutere som vanlige folk.