Hun hadde ikke hatt problemer med å sove tidligere. Tvert imot hadde sengen vært et fristed, et sted hun slappet av. Men da Elisabeth Kirkeng Andersen var 36 år og nettopp var blitt tvillingmamma etter et keisersnitt, merket hun det første gang.

– Det hadde vært to vesener inni magen min, og plutselig var de utenfor. Jeg var full av hormoner og høyt oppe. Jeg spiste hele tiden, men raste likevel ned i vekt. Trolig gikk jeg inn i en alarmtilstand, forteller hun.