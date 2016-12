Gå berserk i krydderhyllen og lag din egen juledrikk

For å forstå hvor viktig aromatiske ting som krydder og røkelse var før i tiden, må man forsøke å sette seg inn i hvor vondt alt luktet. Det var en verden uten renovasjon, kjøleskap og hygiene.

Mange kryddere lukter godt og kan overskygge mindre gode odører. I kapittelet om utroskap i Det gamle testamente har fristerinnen strødd kanel og myrra i sengen for at de «skal drikke av kjærlighetsbegeret til solen står opp». Med tanke på hvor tungvint det var med både kles- og kroppsvask før i tiden, var litt aromatisk bark og kvae en behagelig løsning på et ellers distraherende luktbilde.