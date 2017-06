Grønnsak med futt

Har du ikke hørt om svartrot – også kjent som skorsonerrot? Ta det med ro, du er ikke alene. Med mindre du jobber med mat, eller er godt over gjennomsnittet opptatt av gastronomiens mindre oppgåtte stier, så er denne roten ganske ukjent for de fleste nordmenn. Til tross for at den har vært en vanlig kulturplante i Midtøsten og Europa i godt over 500 år.

Den næringsrike planten er hardfør, tåler temmelig kaldt klima og er flerårig. Men den er litt tricky å høste. Den svarte roten med sin søte og sprø innmat er enkel å dyrke, men den brekker lett.