Dødsdommer kommer i mange former. En kreftlege kan forklare en pasient at sykdommen har nådd stadium fire, at den er kommet for langt, at det nå handler om lindring og livsforlengelse – varsomme ord som pakker inn en enkel beskjed: Du kommer til å dø av kreft.

Noen ganger faller ordene i et kontor på Drammen sykehus. Hvis pasienten tar bilen dit, kan han kjøre to hundre meter forbi Buskerud Begravelsesbyrå, parkere foran en 16-etasjes koloss i gravsteinsgrå betong, gå inn dobbeltdørene, vandre gjennom gangene til onkologisk poliklinikk, til rom 351 og overlege Arne Stenrud Berg.